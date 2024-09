information fournie par France 24 • 05/09/2024 à 17:16

Le président Emmanuel Macron a nommé jeudi 5 septembre Michel Barnier au poste de Premier ministre et l'a chargé de former un nouveau gouvernement, mettant fin ainsi à un suspense de plus de 50 jours depuis le second tour des élections législatives. Jordan Bardella, le président du RN, a réagi sur X, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, a également fait une déclaration.