Mexique : dans l'État du Michoacan, les habitants fuient la violence des cartels

information fournie par France 24 • 21/06/2022 à 15:36

L'État mexicain du Michoacan fait face à une vague de violence sans précédent. Avec plus de 800 homicides volontaires depuis le début de l'année, il s'agit de la région la plus violente du Mexique. Et alors que les groupes criminels se livrent une guerre en toute impunité pour le contrôle du territoire, les habitants payent le prix fort : assassinats, enlèvements, vols... Rares sont ceux qui dénoncent le crime organisé. C'est le cas de Hipolito Mora, un propriétaire agricole menacé.