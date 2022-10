MeToo : quel impact ? 5 ans après l'affaire Weinstein, le mouvement perdure

information fournie par France 24 • 06/10/2022 à 20:28

Il y a cinq ans, des milliers de femmes écrivaient le hashtag #MeToo pour témoigner de violences sexuelles dont elles avaient été victimes. Des témoignages partagés quelques jours à peine après l'enquête du New York Times et du New Yorker sur le producteur Harvey Weinstein. Ce dernier sera condamné à 23 ans de réclusion pour agression sexuelle et viol. En quelques heures seulement, #MeToo devient viral : un mouvement féministe mondial est né. Cinq ans après, quel est l'impact de ce mouvement ?