information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 16:21

Bientôt licenciés temporairement ou contraints de travailler sans salaire, des fonctionnaires aux Etats-Unis ont reçu jeudi 28 septembre des notifications officielles sur la paralysie du budget de l'Etat fédéral, qui commencera dès dimanche si les élus du Congrès ne parviennent pas à s'entendre. Un "shutdown" est-il possible et à qui profiterait-il ? Le décryptage d'Axel May.