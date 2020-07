Médiation au Mali : pour l'imam Dicko, ,"aucune avancée" dans les discussions

France 24 • 23/07/2020 à 23:39

Au Mali, le déplacement des cinq chefs d'Etat d'Afrique de l'Ouest, suffira-t-il à résoudre la crise politique? Les présidents du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigéria et du Ghana ont achevés les discussions entamées ce jeudi. Ils se sont entretenus avec le président IBK, et les représentants de l'opposition et de la société civile. Pour l'imam Dicko, il n'y a "aucune avancée" dans le dialogue avec le président malgré la médiation. Nous serons à Bamako dans ce journal.