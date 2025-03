information fournie par France 24 • 14/03/2025 à 19:30

Trois mois après Chido, le territoire d'Outre-mer de Mayotte se relève lentement de la dévastation provoquée par le cyclone le plus puissant depuis 90 ans. En quelques heures, Chido a détruit des villages, déraciné des forêts, provoquant la mort d'une quarantaine de personnes et des dégâts qui se comptent en centaines de millions d'euros. Mayotte la 1ère et La Réunion la 1ère sont partis à la rencontre de ceux qui ont vécu ce traumatisme et qui tentent aujourd'hui de reconstruire leur vie.