information fournie par France 24 • 08/06/2024 à 21:29

En cette journée mondiale des océans, zoom sur l'état de notre planète. Cette semaine, une étude mettant à jour les données du GIEC a dressé un nouveau constat alarmant: le climat change plus rapidement que jamais. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à un sursaut pour éviter le "chaos climatique". L'océanologue et climatologue Marina Lévy, nous éclaire sur le rôle central joué par les océans pour la vie sur terre, et sur les moyens de les préserver.