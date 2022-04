Mali : trois allemands d’une ONG suspectés de terrorisme interpellés et relâchés

information fournie par France 24 • 14/04/2022 à 14:35

Les trois Européens suspectés de terrorisme, dont l'interpellation dans le centre du Mali a été annoncée par l'armée malienne, sont des Allemands appartenant à une ONG présente dans le pays. Ils ont été relâchés mercredi, a-t-on appris de source diplomatique européenne et auprès du ministère allemand des Affaires étrangères. Pour comprendre la situation, FRANCE 24 reçoit Alain Antil, chercheur et directeur du Centre Afrique Subsaharienne de l'Institut français des relations internationales (Ifri). D'après lui, "les autorités ont annoncé l'arrestation des présumés djihadistes en début de journée, et assez rapidement on s'est rendu compte qu'il s'agissait de gens qui travaillaient pour une ONG. Mais on a très peu d'informations"...