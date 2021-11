Mali, la peur du vide

information fournie par France 24 • 15/11/2021 à 12:14

C’est la guerre que mène la France "en théâtre extérieur". Le Mali s’impose plus que jamais pourtant comme un enjeux démographique, sécuritaire et civilisationnel aux portes de l’Europe. Alors que Paris opère une réorganisation de ses effectifs, qui prendra l’espace laissé vacant par l’armée française ? Les groupes jihadistes et crapuleux – qui occupent déjà le terrain – ou bien les mercenaires russes du groupe Wagner, souvent vus comme le faux-nez du Kremlin dans sa quête d’influence ? Et qu’en disent les Maliens eux-mêmes ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.