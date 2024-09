information fournie par France 24 • 17/09/2024 à 16:18

Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, a revendiqué mardi une attaque contre l'aéroport militaire de Bamako et un camp militaire, une opération audacieuse et inédite depuis des années dans la capitale malienne. Les explications d'Antoine Mariotti, journaliste France 24.