information fournie par France 24 • 17/09/2024 à 23:09

Tôt ce matin, un bâtiment de la gendarmerie et une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visés. Le Jnim, groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, a revendiqué l'attaque. Les autorités assurent que la situation est sous contrôle. Mohamed Amara, sociologue et auteur de "Marchands d'angoisse, le Mali tel qu'il est et pourrait être" était l'invité de ce journal pour analyser la situation.