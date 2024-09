information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 15:03

A Madagascar, un influenceur a été condamné à 5 ans de prison avec sursis et 400 euros d’amende. On lui reproche précisément d'avoir publié l’agenda du président Rajoelina sur sa page pendant la campagne des élections législatives en mai dernier. L’agenda révèle que le président est sorti de sa neutralité et a enfreint la loi électorale. Les précisions de notre correspondante à Madagascar, Gaelle Borgia.