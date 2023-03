Madagascar : la faim et la précarité poussent des familles à vendre leurs enfants

information fournie par France 24 • 13/03/2023 à 14:18

À Madagascar, le récent passage meurtrier du cyclone Freddy s’ajoute à la désolation laissée après les cyclones Batsirai et Emnati il y a un an, qui avaient tout détruit : cultures, récoltes, routes, infrastructures. Une catastrophe qui a plongé des centaines de milliers de Malgaches dans la famine. En janvier dernier, des médias malgaches révèlent que des familles sont contraintes de vendre leurs enfants pour survivre. La polémique enfle et devient une affaire d’État. L’information est rapidement démentie par le gouvernement. France 24 s’est rendue dans des villages isolés et a obtenu des témoignages exclusifs qui contredisent la version officielle.