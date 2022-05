information fournie par France 24 • 27/05/2022 à 18:04

Ici l’Europe prend un peu de recul sur l’UE et les crises qu’elle traverse avec Luuk van Middelaar, philosophe politique et théoricien, une voix qui compte dans le débat européen. Conseiller politique du président du conseil européen Herman Van Rompuy de 2010 à 2014, il a récemment écrit sur les effets de la pandémie et sur le réveil géopolitique de l’Europe.