Lutte contre le sida : 36 millions de cas se trouvent en Afrique

information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 23:16

Ce 1er décembre est la journée internationale de lutte contre le sida. Selon l'OMS sur 36 millions de cas se trouvent en Afrique. Parmi les pays les plus touchés figurent l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Kenya qui compte proportionnellement le plus de séropositifs. En 2020, ils étaient 1,6 millions, soit près de 5% de la population. Nous en parlons avec Pierre Mendiharat, directeur adjoint des Opérations de Médecins sans frontières.