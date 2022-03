Lucie Berelowitsch lance un appel aux lieux culturels pour l'accueil des artistes ukrainiens

information fournie par France 24 • 02/03/2022 à 16:07

Lucie Berelowitsch est metteure en scène et directrice du théâtre du Préau à Vire, en Normandie. Elle est à l’initiative d’une pétition appelant à la solidarité et à l'accueil des artistes ukrainiens, relayée le 28 février par le quotidien Libération. Elle évoque les répercussions de la guerre sur la population ukrainienne et en particulier sur les artistes, avec qui elle travaille étroitement depuis 2015.