information fournie par France 24 • 07/09/2022 à 07:08

Pour succéder à Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national, deux candidats se font face. D'un côté Jordan Bardella, et de l'autre Louis Aliot. Un congrès pour les départager aura lieu le 5 novembre prochain. Et pour la première fois, le vainqueur ne portera pas le nom de Le Pen. Louis Aliot est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique".