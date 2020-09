Loris Bardi : Grisant et réjouissant comme peut l'être "La Position de Schuss"

France 24 • 25/09/2020 à 11:06

Premières s'intéresse cette semaine à "La position de Schuss", le premier roman de Loris Bardi aux Éditions Le Dilettante. Une comédie, à la tonalité sarcastique et désenchantée, qui nous fait traverser les affres et les tourments de la création littéraire, en même temps que Thomas Haberline, un chirurgien new-yorkais très réputé, qui abandonne son métier et met en péril sa vie, depuis qu'il brûle subitement du désir d'écrire son premier roman.