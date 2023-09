Loi immigration : un projet qui divise la majorité présidentielle

information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 13:36

Une trentaine de parlementaires de la Nupes et de la majorité présidentielle ont cosigné une tribune dans Libération appelant à régulariser les travailleurs sans papiers dans les métiers en tension. La pression s'accentue sur le gouvernement, pris en tenaille entre l'aile gauche et l'aile droite de sa majorité. Roselyne Febvre en parle avec l'éditorialiste politique David Revault d'Allonnes et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de Politis.