Lisette Chasklowicz, rescapée de la rafle du Vél d'Hiv : "Un endroit monstrueux"

information fournie par France 24 • 15/07/2022 à 16:02

Comme ses parents et sa sœur, elle était promise à la mort. Mais notre invitée est une miraculée : 80 ans plus tard, Lisette Chasklowicz, rescapée de la rafle du Vel d'Hiv à l'âge de 7 ans, revient sur une histoire intime, tragiquement liée à une page des plus sombres de l'histoire de France, celle du régime antisémite et collaborationniste de Vichy. Du "brouillard" qui entoure son lointain souvenir du Vél d'Hiv, l’octogénaire a conservé un ressenti : celui de la "monstruosité".