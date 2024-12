information fournie par France 24 • 19/12/2024 à 15:04

À 25 ans, Lily-Rose Depp continue de suivre les traces de ses parents, Vanessa Paradis et Johnny Depp. Nommée à deux reprises pour le César du meilleur espoir féminin pour "La Danseuse" et "L’Homme fidèle", elle a été remarquée dans la sulfureuse série "The Idol", aux côtés de The Weeknd. On la retrouve possédée par un terrifiant vampire dans “Nosferatu” de Robert Eggers, un remake du film d’épouvante culte de F.W Murnau sorti en 1922. Elle est l'invitée de Louise Dupont.