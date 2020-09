France 24 • 14/09/2020 à 12:48

Cette semaine, "Le Monde dans tous ses états" est consacré au Liban, encore sous le choc de la double explosion survenue dans le port de Beyrouth le 4 août dernier. La catastrophe a fait au moins 190 morts, plus de 6 000 blessés et 300 000 habitants sans abri. Pour de nombreux Libanais, c'est le "drame de trop". Qui est responsable ? En pleine crise économique, sanitaire et politique, comment le Liban peut-il s'en sortir et se réinventer?