information fournie par France 24 • 04/08/2024 à 17:35

Après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la France a appelé, dimanche 4 août, ses ressortissants à quitter rapidement le Liban face aux craintes d’une escalade militaire entre l’Iran et ses alliés d’une part et Israël de l’autre. Au Liban, l'inquiétude grandit. Les précisions de Serge Berberi depuis Beyrouth.