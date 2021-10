information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 16:47

Des manifestations contre la gestion de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth ont fait sept morts et des dizaines de blessés jeudi 14 octobre au Liban. Le pays est en proie à des tensions politiques, économiques et sociales dont il a du mal à se sortir. Charbel el Cherif et Arthur Sarradin, journalistes et co-réalisateurs de "La Révolution du chagrin, étaient les invités de France24