"Les silences des pères" de Rachid Benzine : un récit intime sur les mémoires des parents immigrés

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 15:33

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont reçoit l’écrivain Rachid Benzine pour son nouveau roman "Les silences des pères" (éditions du Seuil). Un texte pudique et émouvant dans lequel il raconte les incompréhensions entre un père ouvrier, immigré marocain de la première génération et Amine, son fils, né à Trappes et devenu un célèbre pianiste. L’histoire aussi de la vague d’immigration des années 1960 et 1970 en France et le parcours de ces hommes ayant quitté leur pays pour venir en France, meurtris par l’exil.