information fournie par Amundi • 09/09/2022 à 09:29

Point marchés et perspectives d'investissement à fin août. En cette fin d'été, les motifs d'inquiétude des investisseurs restent nombreux, entre accélération des pressions inflationnistes, décélération des perspectives de croissance économique et politiques des banques centrales. Dans ce contexte, les investisseurs doivent rester prudents et vigilants. Analyse de Didier Borowski, Responsable Global Views.