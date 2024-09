Les nouveaux ministres de Bercy sur le front de la dette et du déficit

information fournie par France 24 • 23/09/2024 à 23:25

Michel Barnier a dévoilé la composition de son gouvernement ce dimanche. A Bercy, il a nommé Antoine Armand comme ministre de l’Economie et des Finances et Laurent Saint-Martin au Budget. Ils auront la lourde tâche de redresser les finances publiques, plombées par par plus de 3159 milliards € de dettes et un déficit public bien au-delà des trois points de PIB autorisés par l'UE. Parmi les dossiers les plus sensibles qu'ils auront à gérer, la réforme des retraites, dont ni la gauche ni le Rassemblement national ne veulent, malgré son entrée en vigueur en avril 2023, et la réforme de l'assurance-chômage, suspendue in extremis au soir du premier tour des législatives.