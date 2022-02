Les musiciennes oubliées retrouvent leur place

information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 11:52

Saviez-vous que, jusqu'en 1997, le prestigieux orchestre philharmonique de Vienne refusait les femmes ? Qu'au 17e siècle, en Italie, l'Église avait interdit aux chanteuses de monter sur scène ? Qu'au 19e siècle, les musiciennes n'avaient plus le droit de jouer d'instruments à vent et de violoncelle ? L'histoire de la musique classique est ainsi marquée par une série d'exclusions pour les femmes... et elles sont nombreuses, pourtant, à avoir brillé par leur talent. La journaliste Aliette de Lalieu raconte leur histoire dans "Mozart était une femme" (Éd. Stock).