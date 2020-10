France 24 • 19/10/2020 à 15:31

Le potager du château de Villandry et ses 27 000 légumes de printemps sont l'une des stars du Val de Loire. Les jardiniers y travaillent d'arrache-pied pour passer à la plantation des fleurs d'été. Par ailleurs, au château de Rivau, on découvre les beaux parfums des 460 variétés de roses. Découvrez également d'autres beaux jardins en Touraine, à Beaulieu-lès-Loches et à Chaumont-sur-Loire. Un voyage sensoriel inoubliable.