Les entreprises sont-elles armées pour lutter contre la fraude et la criminalité financière ?

information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 13:58

Endémiques, la fraude et la criminalité financière pourraient s'accroître ces prochaines années. Ce sont là les conclusions d'un livre blanc titré "Fraude : le fléau aux mille visages" publié par la société Deveryware, experte dans les technologies d’investigation et les services pour la sécurité globale. Ali Laïdi reçoit Xavier Houillon, directeur fraude et criminalité financière chez Deveryware, qui évoque notamment l'effet d'accélérateur de la pandémie de Covid-19 sur le nombre de fraudes.