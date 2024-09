information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 20:47

Le Food Packaging Forum, organisme scientifique à but non lucratif, a mené une enquête sur des prélèvements humains en Europe, en Amérique du Nord et en Corée. Il a retrouvé 3601 substances chimiques dans des échantillons de sang, de peau, etc. Des substances issues des emballages alimentaires. Des phtalates, présents dans les plastiques, du bisphenol A, présent dans les conserves et les canettes, des PFAS, présents dans les poêles anti-adhésives, les matériaux résistants à la chaleur.