Législatives, que veulent les Français? Parlons-en avec E. Lecoeur, G. Candar, et F. Simon

information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 15:09

La France est à cinq jours de l'un des rendez-vous les plus importants de son histoire récente : le second tour des élections législatives, qui pourraient permettre à l'extrême droite d'arriver au pouvoir par les urnes - du jamais vu. Quel visage aura le front républicain, qui s’organise à gauche avant le deuxième tour de dimanche 7 juillet, et dans une moindre mesure au centre ? À quelle recomposition politique faut-il s’attendre, à l’issue de cette séquence inédite? Que dit-elle des Français ? Avec Erwan Lecoeur, sociologue spécialiste de l'extrême droite, Gilles Candar, historien spécialiste de la gauche, et Flore Simon du service politique de France 24.