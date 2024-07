information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 11:43

Après le score inédit du Rassemblement national au premier tour des législatives, la gauche et le camp présidentiel appellent à des désistements au second tour qui se mettent en place péniblement pour tenter d'empêcher que l'extrême droite ait une majorité absolue au soir du 7 juillet. Dimanche, la vague bleu marine a de nouveau déferlé avec plus de 10,6 millions de voix, soit 33,14 % des suffrages, un niveau historique - hors second tour de la présidentielle 2022 -.