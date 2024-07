information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 08:09

Après les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France remportées par le Rassemblement national (RN), les partis se mettent en ordre de bataille en vue du second tour dimanche 7 juillet. Les désistements des candidats arrivés en troisième position au premier tour se multiplient pour éviter une "triangulaire" au second tour et faire ainsi barrage au RN avec le report des voix.