Législatives : Le RN repart en campagne

01/07/2024 à 12:23

Le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête du premier tour des élections législatives, dimanche 30 juin, avec plus de 33 % des voix. Porté par un taux de participation de 66,71 %, le RN a frappé un grand coup d'entrée, en faisant élire 39 députés dès le premier tour, à commencer par Marine Le Pen dans son fief du Pas-de-Calais. Le parti affirme n'avoir "aucune inquiétude" pour former un gouvernement s'il obtient une majorité absolue aux législatives. Une réunion du bureau exécutif se tient ce lundi pour préparer le second tour. Les précisions de Clovis Casali.