Législatives : en troisième position, le camp présidentiel cherche sa stratégie

information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 10:14

Le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête dimanche du premier tour des élections législatives, devançant le "Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel dans un scrutin dont l'enjeu politique revêt un caractère inédit dans l'histoire de la Ve République. Selon les résultats définitifs, le RN et ses alliés Les Républicains (LR) obtiennent 33,15% des voix, devant la nouvelle alliance de gauche du NFP (27,99%) et la liste présidentielle. Pari raté pour le camp présidentiel qui cherche sa stratégie pour le second tour. Les explications de Sylvain Rousseau, journaliste à France 24.