France 24 • 10/02/2021 à 11:44

Dix ans après la révolte déclenchée par les "printemps arabes", Express Orient fait le point sur la situation au Yémen, plongé dans une interminable guerre civile et régionale. Nous reviendrons sur les causes du déclenchement du conflit et sur la dégradation des conditions de vie des Yéménites avec notre invitée Caroline Dauber, cheffe de mission pour l'ONG Handicap international au Yémen.