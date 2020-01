Le virtuose hip-hop du piano Sofiane Pamart croise la route du groupe franco-béninois Loôkoti

France 24 • 13/01/2020 à 15:36

Dans ce numéro 100% musique, Amobé Mévégué reçoit le groupe franco-béninois Loôkoti, qui oscille entre soul, jazz, rock et afrobeat. Le tandem Carlos Gbaguidi et Philippe Monange s'offre une date parisienne au Pan Piper le 1er février 2020. Invité également, le pianiste Sofiane Pamart présente "Planet", son premier album solo, pour un voyage musical entre piano et hip-hop. À découvrir enfin : la star congolaise Fally Ipupa et la nouvelle sensation pop française, Laetitia Bay.