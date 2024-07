information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 18:52

À quelques semaines des JO, les touristes se font rares et les hôtels parisiens peinent à se remplir. Un simple trou d'air ou un signe inquiétant pour les professionnels du tourisme ? D'autres destinations, en revanche, font le plein et souffrent même de surchauffe. À Barcelone, les touristes et Airbnb ne sont plus toujours les bienvenus. De nouvelles destinations espèrent tirer leur épingle du jeu. L'Algérie ambitionne d'attirer 12 millions de voyageurs d'ici 2030 contre 3,3 millions en 2023.