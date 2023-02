Le sommet UE à Kyiv : la "solidarité" et le "rapprochement" avec l'Ukraine, "l'unité" contre Poutine

information fournie par France 24 • 04/02/2023 à 09:08

Le président Volodimir Zelensky a reçu vendredi à Kyiv les dirigeants de l'Union européenne et la promesse de leur soutien durable face à l'invasion russe, sans pour autant obtenir de calendrier précis concernant une adhésion de l'Ukraine au bloc communautaire. Le président ukrainien, qui espérait que l'UE accorde à l'Ukraine une adhésion accélérée, a profité du sommet pour demander à ses alliés de lui fournir des armes à longue portée afin de repousser les forces russes, notamment dans la région de Bakhmout. Pour une analyse plus approfondie, FRANCE 24 reçoit Frédéric Mauro, historien, chercheur associé à l’IRIS, avocat au barreau de Bruxelles et spécialiste des questions de défense européenne. Il estime "qu'il y a une réalité du rapprochement" entre l'Ukraine et l'Union européenne, "ce n'est pas simplement des mots, des paroles et un rapprochement de papier. C'est un rapprochement bien réel".