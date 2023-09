information fournie par France 24 • 11/09/2023 à 22:45

Après le Covid-19, la sécheresse ou l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le séisme qui a secoué le Maroc porte un nouveau coup à son économie. Et comme souvent avec les catastrophes naturelles, les plus touchés sont les plus pauvres. Parmi eux, les femmes et les enfants sont encore plus impactés.