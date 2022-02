information fournie par France 24 • 16/02/2022 à 15:53

Nouveau coup dur pour la campagne de Marine le Pen : Nicolas Bay, eurodéputé du Rassemblement national, a été suspendu mardi pour "sabotage". Il lui est reproché d'avoir transmis des "éléments stratégiques et confidentiels" au candidat rival Éric Zemmour. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain, de la revue Regards, et Bruno Jeudy de Paris Match.