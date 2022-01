Le Quatuor Tana sort un nouvel album composé par Philip Glass

information fournie par France 24 • 10/01/2022 à 16:51

Depuis plus d’une décennie, le quatuor à cordes français réinvente le lien entre passé et futur. Acteur reconnu de la musique contemporaine, le Quatuor Tana (ou Tana Quartet) travaille avec des compositeurs du monde entier et se produit dans des salles prestigieuses comme la Philharmonie de Paris la Villa Médicis à Rome. Précurseurs et pionniers, le Tana Quartet sort un nouvel album "King Lear, Quatuor Numéro 9" composé par le musicien américain Philip Glass. Antoine Maisonhaute, premier violon de ce quatuor, revient sur la genèse de ce projet musical et présente sa dernière production.