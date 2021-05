Le Paris des Arts d'Imany

France 24 • 28/05/2021 à 11:41

Cette semaine, Imany est l'invitée du Paris des Arts. La chanteuse à la voix grave nous parle de son prochain album et spectacle "Voodoo Cello". Ensemble, nous allons visiter le centre d'art contemporain dédié à l'art et la nature, l'espace Frans Krajcberg, qui accueille en ce moment l'exposition "Blessure" du photographe brésilien Sebastiao Salgado. Imany nous présente aussi la romancière et scénariste Faïza Guène, qui vient de publier son sixième roman "La discrétion".