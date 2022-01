Le Paris des Arts d'Éric Antoine

information fournie par France 24 • 07/01/2022 à 21:49

Cette semaine, le Paris des Arts reçoit le magicien et animateur télé Éric Antoine. Celui qui se définit comme un homme de spectacle allie avec brio les tours de prestidigitation et l’humour. Il est en ce moment sur la scène des Folies Bergère avec son show "Grandis un peu !", qui enchante petits et grands. On découvre avec lui les expériences bluffantes et renversantes du Musée de l’Illusion. Il nous présente également le photographe à l’imagination débordante Sacha Goldberger.