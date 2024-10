information fournie par France 24 • 13/10/2024 à 15:30

Une maladie sévit dans les régions du monde les plus sévèrement touchées par le manque d'hygiène et la malnutrition : le noma, que l’OMS reconnaît officiellement depuis un an le comme une maladie tropicale négligée. Pour plus d’informations, Nabia Makhloufi a reçu Dr Leslie-Ann See, chirurgienne plasticienne et reconstructrice esthétique.