Le légendaire Alpha Blondy

information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 14:17

Entretien avec l’une des plus grandes stars du reggae au monde, Alpha Blondy. Depuis sa résidence, il accepte de se livrer à cœur ouvert sur les moments les plus incroyables de sa carrière longue de 40 ans. Le chanteur ivoirien se confie dans une interview sincère et honnête, de sa vision de la politique à sa spiritualité jusqu’aux leçons de vie qu’il souhaite transmettre. Une cartographie de son état d’esprit général en attendant la sortie de son prochain album en avril, "Eternity".