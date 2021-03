Le journal des biotechs : Laurent Lévy, président de Nanobiotix, Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

Boursorama • 25/03/2021 à 08:30

Dans cet épisode du journal des biotechs, l'oeil aiguisé de Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities se pose sur les résultats d'études attendus d'Abivax et Gensight et sur les autorisations de mise sur le marché en cours pour DBV, Gensight et Advicenne.

L'entretien est consacré à Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotix. Après l'introduction réussie sur le Nasdaq, il revient sur les priorités stratégiques du spécialiste des nano particules