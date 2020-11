Le journal des biotechs : Karen Aiach, PDG de Lysogene, Sacha Pouget (Kaliste Biotech Advisors)

Boursorama • 04/11/2020 à 18:45

Dans ce numéro du journal des biotechs, on fait le point sur le secteur avec Sacha Pouget, directeur associé de Kaliste Biotechs Advisors. il passe en revue les valorisations du secteur en France et les bouleversement de hiérarchie en 2020. Il revient également sur les financements et les introductions en Bourse.

L'entretien est consacrée à Karen Aiach. La fondatrice et PDG de Lysogene revient sur l'état d'avancement de l'étude de phase III dans la MPS IIIA et en profite pour faire un état d'avancement des différents projets de la biotech spécialisée dans la thérapie génique.