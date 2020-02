Le journal des biotechs : DBV, Gensight, Safe Orthopaedics, entretien avec Laurent Levy (Nanobiotix)

Boursorama • 31/01/2020 à 12:00

Dans ce numéro du journal des biotechs, on parle de DBV alors que son concurrent américian Aimmune attend le verdict de la FDA. On évoque aussi la réaction du titre Gensight après l'article récent paru dans le Daily Mail et on donne un coup de projecteur sur la medtech Safe Orthopaedics.

L'entretien est consacré à Laurent Levy. Le président du directoire de Nanobiotix explique les perspectives significatives qui pourraient s'ouvrir à la société dans les années qui viennent.